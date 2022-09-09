مدرب الزمالك يعلق على خسارة فريقه أمام الهلال في كأس "سوبر لوسيل"

أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل"، اليوم الجمعة.

وخسر الزمالك مباراته أمام الهلال بركلات الترجيح 1-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

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وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، ورغم ذلك كانت لدينا فرص كثيرة لتسجيل الأهداف.. وهذا ينطبق على منافسنا أيضا".

وأضاف: "أنهينا الدوري المصري في 30 أغسطس الماضي، وهناك بعض اللاعبين الذين حصلوا على الراحة بعد نهاية الموسم، وتدربوا مرتين فقط، على عكس الهلال الذي كان أكثر نشاطا وتحضيرا للقاء".

وتابع: "ركلة الترجيح الضائعة من الهلال تمت إعادتها، نظرا لتقدم محمد عواد (حارس مرمى الزمالك)، لكن حتى حارس الهلال كان متقدما أيضا (خلال تصديه لإحدى ركلات الترجيح)".

وعن الحضور الجماهيري الكبير في ملعب "لوسيل" الذي استضاف المباراة، علق المدرب البرتغالي: "حتى أكون صريحا، لاعبو الزمالك لم يعتادوا اللعب أمام حضور جماهيري كبير في الدوري المصري، وهذا ما صعب علينا اللقاء".

وأكمل: "عدد الجماهير في مباراة اليوم يفوق بعشرة أضعاف ما تشهده مواجهات الدوري المصري في السنوات الأخيرة.. وأتمنى أن تكون لدينا أعداد كبيرة (من الجماهير) أيضا (في مصر)".

المصدر: وكالات