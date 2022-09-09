الهلال يهزم الزمالك ويتوج بكأس "سوبر لوسيل" (فيديو)

توج الهلال السعودي بكأس "سوبر لوسيل" بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب "لوسيل" في قطر، بالتعادل 1-1.

وأقيمت هذه المباراة بمناسبة افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر الملاعب لنهائيات مونديال "قطر 2022".

وأحرز المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو، هدف التقدم للهلال في الدقيقة 18، وأدرك الدولي المصري أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل للزمالك بحلول الدقيقة 33.

ولم تتغير النتيجة في باقي الدقائق من المباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق السعودي.

شاهد لحظة تتويج نادي #الهلال السعودي بطلاً لـ #كأس_سوبر_لوسيل بعد فوزه بركلات الترجيح على #الزمالك المصري pic.twitter.com/asvZpJ01Sd — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 77 ألف مشجع، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

المصدر: RT