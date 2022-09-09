الهلال يهزم الزمالك ويتوج بكأس "سوبر لوسيل" (فيديو)
توج الهلال السعودي بكأس "سوبر لوسيل" بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب "لوسيل" في قطر، بالتعادل 1-1.
وأقيمت هذه المباراة بمناسبة افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر الملاعب لنهائيات مونديال "قطر 2022".
وأحرز المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو، هدف التقدم للهلال في الدقيقة 18، وأدرك الدولي المصري أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل للزمالك بحلول الدقيقة 33.
هدف | #الهلال السعودي يتقدم 1-0 على #الزمالك المصري في الدقيقة 18 عبر إيجالو— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022
#كأس_سوبر_لوسيل
#الهلال#الزمالك
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/bXfMi6qIuI
هدف |— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022
الزمالك المصري يتعادل 1-1 #الهلال السعودي عبر زيزو د33#كأس_سوبر_لوسيل#قنوات_الكاسpic.twitter.com/p0xMP0c9T1
فيديو : ركلات الترجيح : الهلال 1 (4) - (1) 1 الزمالك ... #كأس_سوبر_لوسيل#قنوات_الكاس#الزمالك_الهلال#الهلال_الزمالكpic.twitter.com/pImXfsmSSp— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022
ولم تتغير النتيجة في باقي الدقائق من المباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق السعودي.
شاهد لحظة تتويج نادي #الهلال السعودي بطلاً لـ #كأس_سوبر_لوسيل بعد فوزه بركلات الترجيح على #الزمالك المصري pic.twitter.com/asvZpJ01Sd— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 77 ألف مشجع، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.
المصدر: RT