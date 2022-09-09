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الهلال يهزم الزمالك ويتوج بكأس "سوبر لوسيل" (فيديو)

الرياضة

الهلال يهزم الزمالك ويتوج بكأس
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توج الهلال السعودي بكأس "سوبر لوسيل" بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب "لوسيل" في قطر، بالتعادل 1-1.

وأقيمت هذه المباراة بمناسبة افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر الملاعب لنهائيات مونديال "قطر 2022".

وأحرز المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو، هدف التقدم للهلال في الدقيقة 18، وأدرك الدولي المصري أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل للزمالك بحلول الدقيقة 33.

ولم تتغير النتيجة في باقي الدقائق من المباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق السعودي.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 77 ألف مشجع، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

المصدر: RT

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