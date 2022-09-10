قبل مباراتهما الليلة في نهائي أمريكا.. تعرف على تاريخ المواجهات بين أنس وشفيونتيك

سيمثّل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بين البولندية إيغا شفيونتيك والتونسية أنس جابر اليوم السبت، مسك الختام لموسم الغراند سلام 2022 في مواجهة بين أنجح لاعبتين لهذا العام.

وقد تكون هذه المواجهة بين البولندية المصنفة أولى عالميا، والتونسية المصنفة خامسة عالميا، واللتين ستلعبان ثاني نهائي كبير لهما هذا العام، ربما أيضا بداية الاستقرار في صدارة التصنيف العالمي، بعد عشرة أيام من اعتزال الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز وثمانية أشهر بعد اعتزال الأسترالية آشلي بارتي، المنصفة أولى عالميا سابقا.

Most Grand Slam final appearances in 2022:



Iga Swiatek- 2

Ons Jabeur- 2 pic.twitter.com/p21Sgz9KiO — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022

وستكون مواجهة الليلة بين أنس وشفيونتيك هي الخامسة بين اللاعبتين، حيث سبق لكل واحدة منهما تحقيق الفوز مرتين في المواجهات الأربع السابقة.

وكانت المواجهة الأولى بين اللاعبتين في دور الـ32 لدورة واشنطن عام 2019 والتي حسمتها البولندية لصالحها بواقع 4-6 و6-4 و6-4، قبل أن ترد التونسية بفوزين عام 2021 في دور الـ16 لبطولة ويمبلدون 5-7 و6-1 و6-1، ودور الـ32 لدورة سينسيناتي الأمريكية 6-3 و6-3.

We have a Top-5 matchup for the women's title! pic.twitter.com/l9iVzUOw8g — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022

أما اللقاء الرابع فكان في مايو الماضي حيث فازت البولندية بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2.

المصدر: وكالات