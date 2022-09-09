إصابة عضلية تبعد كومان عن بايرن واحتمال غيابه عن منتخب فرنسا

سيغيب الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني عن مباراة فريقه أمام شتوتغارت ضمن المرحلة السادسة من "البوندسليغا" غدا السبت، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات.

ومن المحتمل أن يغيب كومان أيضا عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في النافذة الدولية المرتقبة، والتي من المقرر أن يعلن عنها المدرب ديدييه ديشان في 15 سبتمبر الحالي.

وتحدث مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان، اليوم الجمعة، عن إصابة كومان، وقال "آمل في أن يكون تمزق ليف عضلي واحد فقط وليس حزمة ألياف".

ومن المقرر أن يخضع كومان لفحص أكثر دقة في وقت لاحق الجمعة، ما يقدم صورة أوضح عن مدى الإصابة.

وتزيد هذه الإصابة من متاعب منتخب "الديوك" مع غياب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، بول بوغبا إثر خضوعه لجراحة في الركبة في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما تحوم الشكوك حيال إمكانية غياب مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما بعد خروجه مصابا في الفوز بثلاثية نظيفة على سلتيك الاسكتلندي في مستهل منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي.

ويلعب منتخب فرنسا مع النمسا في دوري الأمم الأوروبية في 22 سبتمبر الحالي، قبل أن يسافر لمواجهة الدنمارك في 25 من الشهر نفسه.

المصدر: أ ف ب