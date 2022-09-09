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نابولي يعلن غياب مهاجمه أوسيمن عن الملاعب قرابة الشهر

الرياضة

نابولي يعلن غياب مهاجمه أوسيمن عن الملاعب قرابة الشهر
Legion-Media
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سيغيب مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمن إلى ما بعد النافذة الدولية المقررة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بداعي إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، كما أعلن ناديه الإيطالي الجمعة.

وتعرض أوسيمن (23 عاما) للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه ضد ليفربول الإنجليزي (4-1) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، فخرج قبل أربع دقائق من نهايتها وحل بدلا منه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

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وسيغيب أوسيمن عن مباراتي نابولي ضد سبيتسيا السبت وميلان نهاية الأسبوع المقبل في الدوري المحلي، بالإضافة إلى المواجهة ضد رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

المصدر: أ ف ب

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