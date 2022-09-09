موعد مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي - المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره الهلال في مباراة مرتقبة مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر السعودي - المصري وذلك بمناسبة افتتاح ملعب "لوسيل" الذي يستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع ومبادرات مونديال "قطر 2022"، في أغسطس الماضي عن تنظيم مباراة تجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي على الأراضي القطرية، في افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر ملاعب المونديال القطري.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري والهلال بالدوري السعودي في الموسم الماضي، ليضمنا المنافسة على لقب كأس السوبر السعودي - المصري في ملعب "لوسيل".

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية وقطر

ويطمح الزمالك من خلال هذه المباراة لإضافة هذه الكأس لخزائنه بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري بينما يسعى الهلال للثأر بعد تلقيه هزيمتين سابقتين أمام أندية مصرية، الأولى أمام الزمالك في السوبر المصري - السعودي 2018، والثانية أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2021.

المصدر: RT