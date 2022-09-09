رسميا.. إيكاردي ينتقل من باريس سان جيرمان إلى غلطة سراي

انتقل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي التركي معارا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الناديان أمس الخميس.

وأعلن غلطة سراي في بيان أنه سيدفع 750 ألف يورو من راتب اللاعب السنوي البالغ 6.75 ملايين يورو.

ونجح غلطة سراي في ضم إيكاردي قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في تركيا.

ويخرج المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 29 عاما من باريس بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.

وبعدما انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر الإيطالي في عام 2019، عرف إيكاردي الذي تكون في نادي برشلونة الإسباني، بدايات قوية ما دفع إدارة نادي العاصمة الفرنسية المملوك قطريا إلى التعاقد معه نهائيا في عام 2020 مقابل صفقة قدرت حينها بـ50 مليون يورو.

غير أن علاقة إيكاردي المتوترة مع زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا أثرت كثيرا على مغامرته في سان جيرمان، ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة ويكتفي بفتات الدقائق.

وسجل مهاجم سامبدوريا (2011-2013) وإنتر (2013-2020) السابق، 38 هدفا في 92 مباراة بقميص سان جيرمان في مختلف المسابقات، منها خمسة أهداف فقط في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات