مصر تدرس الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

وقال فوزي في مداخلة ليل الخميس الجمعة على قناة "دي إم سي" المحلية، إن "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدا والموضوع ما زال محل دراسة (تدور حول) إعداد ملف لاستضافة" مونديال 2030.

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وأضاف "مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما" لمثل هذه البطولة، مشيرا إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 لكنها منيت بخيبة أمل كبيرة بخروجها خالية الوفاض وفشلها في منافسة جنوب إفريقيا التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والأخيرة حتى الآن في القارة السمراء.

وفي الشهر الماضي، أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي.

المصدر: أ ف ب