برشلونة يعتزم مقاضاة أتلتيكو بسبب غريزمان

يعتزم نادي برشلونة، التحرك قضائيا ضد أتلتيكو مدريد بسبب وضع لاعبه المعار أنطوان غريزمان، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف الروخي بلانكوس.

وأعير الدولي الفرنسي للأتلتي العام الماضي لمدة موسمين، مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو حال خوض غريزمان أكثر من 50% من الدقائق المتاحة في مباريات فريقه.

وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت"، فإن الفريق الكتالوني يستعد لرفع دعوى قضائية ضد أتلتيكو مدريد، بشأن المبلغ المطلوب دفعه.

ويأتي ذلك بسبب الحيلة التي لجأ إليها فريق العاصمة الإسبانية بتعمد إقحام غريزمان في كل مباراة بعد الدقيقة 60، لتفادي تفعيل البند الذي ينص عليه العقد.

Atletico Madrid will have to pay Barcelona €40m if Antoine Griezmann plays more than 45 minutes in 50% of his games during his loan spell for the club.



His game time so far this season 👀 pic.twitter.com/bHF3OnN1CN — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2022

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وذكرت تقارير صحفية أن غريزمان جزء من مؤامرة أتلتيكو على البارسا، بالاتفاق مع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي أقنعه بالدفع به كبديل في كافة المباريات هذا الموسم.

وعلى الرغم من اقتصار دوره في لباس البديل، إلا أن بطل مونديال روسيا 2018، أثبت فعاليته التهديفية خلال مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتسجيله هدفين، أولهما في الفوز على خيتافي 3-0 في مستهل "لا ليغا"، وثم هدف الفوز على فالنسيا 1-0 بعد دقيقتين من نزوله احتياطيا في الدقيقة 64.

وفي سن الـ31 عاما، سجل غريزمان هدف الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد على ضيفه بورتو المنقوص عدديا بنتيجة 2-1 في مباراة جنونية شهدت تسجيل الأهداف الـ3 في الدقائق 10 الأخيرة من الوقت بدل الضائع الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

المصدر:"وكالات"