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تغريم كيريوس بسبب تصرفاته الطائشة في أمريكا المفتوحة

الرياضة

تغريم كيريوس بسبب تصرفاته الطائشة في أمريكا المفتوحة
AFP
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تلقى الأسترالي نيك كيريوس أكبر غرامة مالية حتى الآن ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بقيمة 14 ألف دولار بسبب تصرفاته الطائشة خلال خسارته أمام الروسي كارين خاشانوف الثلاثاء في دور الـ8.

وتلقى كيريوس تحذيرا خلال المجموعة الثالثة، بعد إلقاء زجاجة مشروب على الأرض بغضب، قبل أن يزداد غضبه في نهاية المباراة التي خسرها بنتيجة (4-6 و6-7 و6-7)، حيث حطم مضربين اثنين.

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وتعرض كيريوس لخامس عقوبة منفصلة في البطولة، حيث تعرض لعقوبات سابقة بسبب البصق والسب وتحطيم المضارب، لترتفع قيمة الغرامة المالية الإجمالية بحقه إلى 32 ألفا و500 دولار.

وتعتبر قيمة الغرامة المالية جزءا صغيرا من قيمة الجائزة المالية التي سيحصدها من مشاركته في فئتي الفردي والزوجي، والبالغ قيمتها 473 ألفا و200 دولار.

المصدر: "وكالات"

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