بعد وفاة الملكة أليزابيث.. ما مصير الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي؟

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الجولة السابعة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز سيتم تأجيلها حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر ناهز 96 عاما.

ورغم ذلك أقيمت مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ضد ريال سوسييداد كما هو مخطط لها أمس الخميس، على الرغم من استعداد الرياضة البريطانية للإغلاق التام بعد وفاة الملكة.

فيما وقف أرسنال الذي يلعب في الدوري الأوروبي وزيوريخ السويسري وقت وفاة الملكة، دقيقة صمت عند العودة للملعب مع بداية الشوط الثاني وفاز النادي اللندني 2-1.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المناقشات جارية حاليا مع الحكومة بشأن ما إذا كانت مباريات البريميرليغ المقررة غدا السبت ستمضي قدما، و"سيتم إصدار إعلان مناسب في أقرب فرصة".

ومن المرجح أن يصدر قرار اليوم الجمعة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأجيل مباريات الجولة المقبلة التي كان من المقرر إقامتها يومي السبت والأحد المقبلين.

وعلى الرغم من عدم وجود تفويض رسمي من الحكومة لإلغاء الأحداث الرياضية، حيث يعود القرار إلى الهيئات الإدارية الفردية، فمن المتوقع أن يتم تأجيل معظم المباريات والأحداث.

وأصدرت رابطة البريميرليغ بيانا رسميا نعت فيه وفاة الملكة إليزابيث، عبر حسابهم الرسمي على موقع "تويتر".

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

فيما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "EFL" والمسؤولة عن إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" والدرجات الأدنى، تأجيل مباريات اليوم الجمعة في البطولة الإنجليزية، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت الرابطة أن سيتم اتخاذ قرار بشأن ما تبقى من المباريات المجدولة نهاية هذا الأسبوع بعد مراجعة إرشادات الحداد الرسمية.

المصدر: "وكالات"