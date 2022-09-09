لأول مرة.. لاعبة عربية في نهائي بطولة الولايات المتحدة وتلاقي الأولى عالميا

باتت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، حيث ستواجه المصنفة أولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك.

وتغلبت جابر المصنفة خامسة على الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة 6-1 و6-3، وشفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 3-6 و6-1 و6-4.

وهذه نتيجة رائعة جديدة لجابر، بعد أن أصبحت أيضا أول إفريقية تبلغ نهائي ويمبلدون في يوليو.

وسيطرت جابر على غارسيا من البداية حتى النهاية في مباراة من طرف واحد دامت نحو ساعة.

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وقالت التونسية البالغة 28 عاما: "الشعور رائع. بعد ويمبلدون شعرت بضغط كبير علي، وأنا مرتاحة حقا للحفاظ على نتائجي".

وتابعت ابنة قصر هلال: "بدأ موسم الأرضيات الصلبة بشكل سيء نوعا ما، لكني سعيدة لبلوغ النهائي هنا".

وفي المباراة الثانية، قلبت شفيونتيك تأخرها أمام سابالينكا إلى فوز بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و6-4 على ملعب أرثر آش.

وهذه أول مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة رولان غاروس مرتين، نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

المصدر: "أ ف ب"