نيس وكولن يفترقان على التعادل وسط اشتباكات خلفت جرحى بين المشجعين (فيديو)

تعادل نيس الفرنسي مع ضيفه كولن الألماني 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ"، في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين على المدرجات يوم الخميس.

وتم تأجيل انطلاق المباراة بين الفريقين لمدة ساعة، بعد اشتباكات عنيفة بين المشجعين أسفرت عن عدة جرحى.

OGC Nice Stewards vs. FC Koln fans before the match tonight 💥 pic.twitter.com/WX6ephXMT3 — Casual Ultra (@thecasualultra) September 8, 2022

وقبل وقت قصير من الموعد المحدد لانطلاق المباراة (18:45 بالتوقيت المحلي)، أعلن مذيع الملعب عن تأجيل صفارة البداية. تحدث مرة أخرى عند حوالي الساعة 19:00 ليعلن أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المحلية قررت تأجيل المباراة حتى الساعة 19:40.

💥 Le chaos absolu à l'Allianz Riviera avec des affrontements terribles entre supporters niçois et allemands dans les tribunes. pic.twitter.com/8EyFiltdM6 — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022

وبدأت الأحداث عندما قام المئات من مشجعي كولن المقنعين، من بين أكثر من 8000 متواجدين في الملعب، بغزو المنصة الرئاسية، للذهاب والاشتباك مع أنصار نيس المتواجدين في المدرج الجنوبي.

وأصيب 11 شخصا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أحد مناصري كولن الذي سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، قبل أن يعود الهدوء إلى الملعب.

One of the fans fell in the Koln match against Nice. pic.twitter.com/uIpQ1RDdbt — Fast GøaIs. (@iF29s) September 8, 2022

Conference League match between OGC Nice and Koln has been cancelled after riots between the two fan groups. #OGCNice#OGCNKOE#UECLpic.twitter.com/Qhi3ZUC7II — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) September 8, 2022

وبعد إعلان باللغة الألمانية يطلب من مشجعي كولن أن يهدؤوا، أخذ قائد نيس، البرازيلي دانتي الميكروفون للتحدث إلى جماهير فريقه "نعلم جميعا أنه لا علاقة لكم بهذا الأمر. أنا أعتمد عليكم وعلى النادي لنتمكن من خوض هذه المباراة".

وبعد ذلك، أعلن الحكم بداية المباراة، ليفتتح المهاجم ستيفن تيجيس باب التسجيل لكولن، في الدقيقة 19، ليرد عليه المهاجم الجزائري أندي ديلور بتسجيله هدف التعادل لنيس من ركلة الجزاء في الدقيقة 63.

المصدر: وكالات