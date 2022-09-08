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نيس وكولن يفترقان على التعادل وسط اشتباكات خلفت جرحى بين المشجعين (فيديو)

الرياضة

نيس وكولن يفترقان على التعادل وسط اشتباكات خلفت جرحى بين المشجعين (فيديو)
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تعادل نيس الفرنسي مع ضيفه كولن الألماني 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ"، في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين على المدرجات يوم الخميس.

وتم تأجيل انطلاق المباراة بين الفريقين لمدة ساعة، بعد اشتباكات عنيفة بين المشجعين أسفرت عن عدة جرحى.

وقبل وقت قصير من الموعد المحدد لانطلاق المباراة (18:45 بالتوقيت المحلي)، أعلن مذيع الملعب عن تأجيل صفارة البداية. تحدث مرة أخرى عند حوالي الساعة 19:00 ليعلن أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المحلية قررت تأجيل المباراة حتى الساعة 19:40.

وبدأت الأحداث عندما قام المئات من مشجعي كولن المقنعين، من بين أكثر من 8000 متواجدين في الملعب، بغزو المنصة الرئاسية، للذهاب والاشتباك مع أنصار نيس المتواجدين في المدرج الجنوبي.

وأصيب 11 شخصا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أحد مناصري كولن الذي سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، قبل أن يعود الهدوء إلى الملعب.

وبعد إعلان باللغة الألمانية يطلب من مشجعي كولن أن يهدؤوا، أخذ قائد نيس، البرازيلي دانتي الميكروفون للتحدث إلى جماهير فريقه "نعلم جميعا أنه لا علاقة لكم بهذا الأمر. أنا أعتمد عليكم وعلى النادي لنتمكن من خوض هذه المباراة".

وبعد ذلك، أعلن الحكم بداية المباراة، ليفتتح المهاجم  ستيفن تيجيس باب التسجيل لكولن، في الدقيقة 19، ليرد عليه المهاجم الجزائري أندي ديلور بتسجيله هدف التعادل لنيس من ركلة الجزاء في الدقيقة 63.

المصدر: وكالات

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