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الدوري الأوروبي.. المصري مصطفى محمد يقود نيس للفوز على أولمبياكوس (فيديو)

الرياضة

الدوري الأوروبي.. المصري مصطفى محمد يقود نيس للفوز على أولمبياكوس (فيديو)
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تغلب نادي نانت الفرنسي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-1 اليوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقدم المهاجم المصري مصطفى محمد لنانت في الدقيقة 32، وأدرك الفريق اليوناني التعادل في الدقيقة 50 عن طريق صامويل موتوسامي بالخطأ في مرماه.

وسجل إيفان جيساند، هدف الفوز لنانت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي إطار نفس المجموعة، فاز فرايبورغ الألماني 2-1 على كاراباج الأذري.

وتقدم فينتشينزو جريفو لفرايبورغ في الدقيقة السابعة، وأضاف ريتسو دوان الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وقلص ماركو فيشوفيتش الفارق في الدقيقة 39.

المصدر: وكالات

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