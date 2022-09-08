بمشاركة رونالدو.. مانشستر يونايتد يسقط في عقر داره أمام ريال سوسييداد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام ريال سوسييداد 0-1 مساء الخميس، في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل برايس منديز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا في صفوف مانشستر يونايتد، لكنه لم يترك بصمته على اللقاء.

وفي المجموعة ذاتها، فاز شيريف تيراسبول على أومونيا نيقوسيا بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر المجموعة الخامسة.

المصدر: وكالات