الدوري الأوروبي.. أرسنال يحقق الأهم بتشكيلة رديفة وروما يسقط أمام لودوغوريتس

حقق أرسنال الإنجليزي الأهم بتشكيلته الرديفة عندما تغلب على مضيفه زيوريخ السويسري 2-1 الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونفض الفريق اللندني غبار خسارته الأولى هذا الموسم أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-3 في الدوري المحلي الأحد الماضي، واستهل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بفوز ثمين خارج القواعد.

وخاض أرسنال المباراة في غياب سبعة لاعبين كانوا ضمن التشكيلة التي سقطت أمام يونايتد، في مقدمتهم قائده الدولي النرويجي مارتن أوديغارد، وهدافه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس، وجناحه الدولي بوكايو ساكا، ومدافعه الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل إثر هجمة مرتدة وصلت خلالها الكرة إلى إيدي نكيتياه فانطلق من منتصف الملعب من الجهة اليسرى ولعبها عرضية إلى البرازيلي ماركينيوس غير المراقب داخل المنطقة فسددها بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس السويسري يانيك بريشيهن في الدقيقة 16.

وحصل زيوريخ على ركلة جزاء إثر عرقلة فيدان أليتي من كوسوفو داخل المنطقة من نكيتياه فانبرى لها ميرليند كريزيو بنجاح في الدقيقة 44.

وكفر نكيتياه عن خطئه بالتسبب في ركلة الجزاء، وسجل هدف الفوز لأرسنال بضربة رأسية من مسافة قريبة، في الدقيقة 62.

سقوط قاتل لروما

وفي المجموعة الثالثة، سقط روما الإيطالي بطل مسابقة "كونفرنس ليغ" الموسم الماضي بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أمام مضيفه لودوغورتيس البلغاري 1-2.

وكان الفريق البلغاري البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كاولي أوليفيرا سوزا في الدقيقة 72، وأدرك الأوزبكستاني إيلدر شومورودوف التعادل في الدقيقة 86، لكن أصحاب الأرض سجلوا هدف الفوز بعد دقيقتين بواسطة البرازيلي الآخر نوناتو.

وفي المجموعة ذاتها، عاد ريال بيتيس الإسباني بفوز ثمين على مضيفه إيتش جاي كاي هلسينكي الفنلندي بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ويليان جوزيه (45+3 من ركلة جزاء و64).

المصدر: وكالات