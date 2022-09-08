رونالدو يعود إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ريال سوسييداد المقررة مساء اليوم الخميس، ضمن دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية ليونايتد لمواجهة سوسييداد، وذلك للمرة الأولى منذ مشاركته أساسيا في لقاء برايتون مطلع الشهر الماضي.

وكان النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما، شارك كبديل في آخر مباريات يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتقلصت مشاركات رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في ظل اعتماد تين هاغ على ماركوس راشفورد كمهاجم صريح.

وكان رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف من أجل مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه اضطر للبقاء في ملعب "مسرح الأحلام" لعدم تلقيه عرضا مناسبا.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في منافسات الدوري الأوروبي، مسابقة الأندية الثانية من حيث الأهمية في القارة العجوز، منذ بداياته عندما كان لاعبا يافعا في صفوف نادي سبورتينغ لشبونة، وبالتحديد عندما واجه الفريق البرتغالي نادي بارتيزان بلغراد الصربي، في إياب الدور الأول من المسابقة في 10 أكتوبر 2002.

المصدر: manutd.com