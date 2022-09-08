منظمو مونديال قطر يزفون خبرا سارا للمشجعين الراغبين في حضور النهائيات

كشف منظمو مونديال "قطر 2022" عن خاصية جديدة تمنح حاملي بطاقة المشجعين "هيا"، فرصة دعوة 3 أشخاص من غير حاملي التذاكر لحضور النهائيات، وتوسيع رقعة عمل المنصة الرسمية لأماكن الإقامة.

وقال ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، في مؤتمر صحفي من استاد لوسيل، أكبر ملاعب المونديال القطري ومضيف النهائي الذي يفتتح الجمعة رسميا بمباراة الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية "نظرا لطلب أصحاب التذاكر الراغبين باصطحاب أصدقائهم أو أهلهم إلى كأس العالم، ارتأينا اعتماد سياسة واحد زائد ثلاثة".

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وتابع "وبالتالي، يستطيع حامل بطاقة هيا بعد شرائه التذاكر دعوة ثلاثة من أصدقائه أو أهله من غير حاملي التذاكر، للاستمتاع بتجربة استثنائية في كأس العالم"، على أن يطبق حد أدنى لرسوم الدخول للمشجعين غير حاملي التذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق، بينما يعفى من رسوم الدخول المشجعون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وأعلن المنظمون سابقا أن بطاقة "هيا" هي التصريح الوحيد لدخول المشجعين إلى قطر، خلال المونديال المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر حيث يتوقع قدوم أكثر من مليون زائر.

وتحتوي بطاقة "هيا" على العديد من المزايا أهمها دخول الملاعب الثمانية المستضيفة لمباريات البطولة، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام.

المصدر: أ ف ب