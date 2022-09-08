مفاجأة.. منتخب مصر يسعى لتجنيس لاعب أمريكي للمشاركة في البطولات

طلب اتحاد الكرة المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، تجنيس لاعب أمريكي ليلتحق بصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" فإن اتحاد السلة تقدم بطلب من أجل الموافقة على منح اللاعب الأمريكي الجنسية المصرية، ليصبح قادرا على المشاركة مع منتخب مصر في المحافل الدولية، لاسيما كأس العالم 2023، وأولمبياد باريس 24.

ويحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد الفوز في مباراتين أمام تونس والكاميرون والخسارة أمام منتخب جنوب السودان، مع نهاية مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

بينما يأتي منتخب جنوب السودان في صدارة جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة، ومنتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ثم تونس والكونغو والكاميرون برصيد 14، 13،11 على الترتيب.

ويستعد منتخب السلة، لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المرحلة الرابعة والأخيرة التي ستقام خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيلتقي منتخب مصر مع تونس، الكاميرون وجنوب السودان مرة أخرى على أن يتحدد في وقت لاحق مكان إقامتها.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يصعد صاحب أفضل مركز ثالث، ليكتمل العقد الأفريقي في المونديال والمكون من خمسة منتخبات بالنظر لنتائج المجموعة الأخرى.

المصدر: القاهرة 24