بعد 20 عاما.. رونالدو يعود للمشاركة في الدوري الأوروبي

من المنتظر أن يظهر كريستيانو رونالدو اليوم الخميس لأول مرة منذ 20 عاما في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك عندما يستضيف فريقه مانشستر يونايتد نادي ريال سوسييداد في دور المجموعات.

وسيشارك رونالدو في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، الذي لم يتأهل للمسابقة القارية الأم دوري الأبطال بعد احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكان رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف من أجل مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه اضطر للبقاء في ملعب "مسرح الأحلام" لعدم تلقيه عرضا مناسبا.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في منافسات الدوري الأوروبي، مسابقة الأندية الثانية من حيث الأهمية في القارة العجوز، منذ بداياته عندما كان لاعبا يافعا في صفوف نادي سبورتينغ لشبونة، وبالتحديد عندما واجه الفريق البرتغالي نادي بارتيزان بلغراد الصربي، في إياب الدور الأول من المسابقة في 10 أكتوبر 2002.

ومنذ ذلك الحين، لم يغب رونالدو عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا التي يعتبر هدافها التاريخي برصيد 140 هدفا.

وأشارت تقارير إلى أن مدرب مانشستر، الهولندي إريك تيج هاغ، قد يعتمد على رونالدو بشكل أساسي في لقاء سوسييداد، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباريات الدوري الإنجليزي.

وتقلصت مشاركات رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في ظل اعتماد تين هاغ على ماركوس راشفورد كمهاجم صريح.

المصدر: .thesun