الإمارات تواجه الأرجنتين وديا في أبوظبي قبل انطلاق مونديال قطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الخميس أن منتخبه الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني في العاصمة أبوظبي في 16 نوفمبر، ضمن استعدادات الأخير لمونديال "قطر 2022".

وتقيم الأرجنتين معسكرا في أبوظبي قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في العرس الكروي العالمي الذي يقام من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وأوقعت القرعة بطل مونديالي 1978 و1986 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.

ومن جهته، يستعد منتخب الإمارات الذي فشل في التأهل إلى مونديال قطر للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة المقررة في يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتخوض الإمارات إضافة إلى لقاء الأرجنتين، ثلاث مباريات ودية أخرى مع الباراغواي في 23 سبتمبر الحالي، وفنزويلا في 27 منه في معسكرها الذي تقيمه في النمسا، وكازاخستان في 19 نوفمبر المقبل ضمن معسكر أبوظبي في المرحلة الثانية من الإعداد.

المصدر: أ ف ب