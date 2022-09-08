كلوب يتحدث عن إمكانية إقالته بنفس سيناريو إقالة توخيل من تشيلسي

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن مالكي فريقه "يتوقعون مني حل الأمور"، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان يخشى مواجهة مصير مواطنه توماس توخيل، الذي أقيل من تدريب تشيلسي.

وكان توخيل أقيل أمس الأربعاء من تدريب تشيلسي، بعد خسارة الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي 0-1 في أولى مبارياته بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

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وتعرض ليفربول لنفس الموقف أمس في افتتاح مشواره بدوري الأبطال، بتكبده خسارة مهينة على يد نابولي بنتيجة 1-4.

وبعد مباراة نابولي، سئل كلوب إن كان يخشى الإقالة على غرار مع حصل مع موطنه توخيل، فرد الألماني مؤكدا أنه ليس قلقا على مستقبله، وأشار إلى أن مجموعة "فينواي الرياضية" مالكة ليفربول، أهدأ بكثير من مجموعة تود بولي، المالكة لنادي تشيلسي.

وأضاف: "الفرق هو أن لدينا نوعين مختلفين من الملاك، نحن أهدأ ويتوقعون مني أن أتخطى الأمر، ولا أعتقد أن شخصا آخر سيأتي".

وتابع: "هذا ما يرونه، وفي اليوم الذي يغيرون فيه رأيهم سوف يخبرونني".

ويحظى كلوب الذي يشرف على تدريب ليفربول منذ العام 2015، باحترام كبير من قبل إدارة وجماهير الفريق، نظرا للنجاح الكبير الذي حققه مع "الريدز"، حيث قاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وتوج باللقب عام 2019 كما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 والتتويج بلقبي كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا العام.

المصدر: goal.com