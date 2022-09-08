الحكم بعدم جواز دعوى نجم مانشستر يونايتد راشفورد ضد طالب مصري

قضت محكمة المنصورة الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، بعدم قبول دعوى نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد ضد طالب مصري يتهمه اللاعب الإنجليزي بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل.

وجاء في قرار المحكمة كذلك عدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها دفع 75 جنيها مصريا مقابل أتعاب المحاماة.

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وكان محامو راشفورد أقاموا دعوى قضائية ضد الطالب المصري "محمد عصام"، بتهمة استخدامه عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب الإنجليزي.

وأكد محامي الطالب المصري أن موكله لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد راشفورد، لكنه كان غاضبا فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، مشيرا إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك.

المصدر: وكالات