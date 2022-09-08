موعد مباراة الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب

يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي مساء الخميس، في المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين.

وتقام المباراة في الجزائر، مستضيفة البطولة، في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش.

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وتأهلت الجزائر للمباراة النهائية بعد تجاوزها السعودية في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي، علما بأنها تجاوزت تونس بنفس الطريقة بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز الخضر 3-1 بركلات الجزاء.

أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بنفس النتيجة على اليمن في نصف النهائي.

المصدر: RT