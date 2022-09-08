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موعد مباراة الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب

الرياضة

موعد مباراة الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب
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يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي مساء الخميس، في المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين.

وتقام المباراة في الجزائر، مستضيفة البطولة، في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش.

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وتأهلت الجزائر للمباراة النهائية بعد تجاوزها السعودية في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي، علما بأنها تجاوزت تونس بنفس الطريقة بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز الخضر 3-1 بركلات الجزاء.

أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بنفس النتيجة على اليمن في نصف النهائي.

المصدر: RT

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