 
مباشر

غياب صلاح عن قائمة المرشحين لـ"لاعب شهر أغسطس" في االبريميرليغ

الرياضة

غياب صلاح عن قائمة المرشحين لـ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trld

أعلنت رابطة الدروي الإنجليزي الممتاز عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، إضافة إلى اللاعب المخضرم، هاري كين، مهاجم توتنهام، بعدما فشلا في تقديم أداء جيد خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاء في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس، 8 لاعبين، على رأسهم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند.

ونجح هالاند في تحقيق عدة أرقام قياسية بعد تسجيله لـ 9 أهداف مع مانشستر سيتي بعد مرور أول 5 جولات فقط من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتواجد في القائمة أيضا المهاجم البرازيلي، غابرييل خيسوس، بالإضافة إلى زميله في أرسنال، مارتن أوديجارد، ولاعب برايتون باسكال جروس.

إقرأ المزيد
لعنة الطليان تلاحق ليفربول ونابولي يكشف حجم مشكلة
لعنة الطليان تلاحق ليفربول ونابولي يكشف حجم مشكلة "الريدز"

بينما ضمت القائمة أيضا مهاجم فولهام المخضرم، ألكسندر ميتروفيتش، وحارس نيوكاسل، نيك بوب، والإيفواري ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، وأخيرا، رودريغو مورينو، لاعب ليدز يزنايتد.

ويعتمد التصويت على جائزة اللاعب الأفضل في الشهر على صوت الجماهير من خلال الموقع الرسمي للببريميرليغ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: twitter/premierleague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا