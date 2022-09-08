غياب صلاح عن قائمة المرشحين لـ"لاعب شهر أغسطس" في االبريميرليغ

أعلنت رابطة الدروي الإنجليزي الممتاز عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، إضافة إلى اللاعب المخضرم، هاري كين، مهاجم توتنهام، بعدما فشلا في تقديم أداء جيد خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاء في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس، 8 لاعبين، على رأسهم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند.

ونجح هالاند في تحقيق عدة أرقام قياسية بعد تسجيله لـ 9 أهداف مع مانشستر سيتي بعد مرور أول 5 جولات فقط من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتواجد في القائمة أيضا المهاجم البرازيلي، غابرييل خيسوس، بالإضافة إلى زميله في أرسنال، مارتن أوديجارد، ولاعب برايتون باسكال جروس.

Gross. Haaland. Jesus. Mitrovic. Odegaard. Pope. Rodrigo. Zaha.



Choose your @EASPORTSFIFA Player of the Month for the first time this season ✨#PLAwards | 🗳 https://t.co/oJC52QklHWpic.twitter.com/XDsQEiYdXp — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

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بينما ضمت القائمة أيضا مهاجم فولهام المخضرم، ألكسندر ميتروفيتش، وحارس نيوكاسل، نيك بوب، والإيفواري ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، وأخيرا، رودريغو مورينو، لاعب ليدز يزنايتد.

ويعتمد التصويت على جائزة اللاعب الأفضل في الشهر على صوت الجماهير من خلال الموقع الرسمي للببريميرليغ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: twitter/premierleague