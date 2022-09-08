ماركو روزه مدربا للايبزيغ بدلا من تيديسكو

عين لايبزيغ الألماني لكرة القدم ماركو روزه مدربا للفريق الخميس، في صفقة تمتد حتى عام 2024، وذلك غداة إقالة الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج.

وولد روزه في لايبزيغ ودافع كلاعب بين عامي 1995 و2000 عن ألوان نادي المدينة وواصل العيش فيها منذ إقالته من مهامه الفنية في الصيف مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وسيشرف روزه على لايبزيغ في أولى مبارياته على أرضه بمواجهة فريقه السابق دورتموند السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المحلي، قبل أن يحل ضيفا في الأسبوع التالي على فريقه السابق الآخر بوروسيا مونشنغلادباخ (2019-2021).

وأقيل روزه من منصبه مع دورتموند برغم قيادته الفريق للمركز الثاني في الموسم الماضي.

وفاز روزه مع سالزبورغ النمساوي الذي تملكه شركة ريد بول المالكة أيضا لفريقه الجديد لايبزيغ، بلقب الدوري المحلي مرتين قبل انتقاله إلى "بوندسليغا".

Es ist offiziell!



Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.



Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2022

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وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن روزه سافر إلى لايبزيغ الخميس على متن طائرة خاصة قادما من سالزبورغ حيث شاهد صاحب الأرض يخرج بتعادل أمام ميلان الإيطالي 1-1 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيعاون روزه الذي بدأ مسيرته التدريبية مع لوكوموتيف لايبزيغ موسم 2012-2013، عدة مساعدين منهم اللاعب السابق ألكسندر زيكلر وفرانك غيديك وماركو كورث.

كما أشارت وسائل إعلام إلى تعاقد لايبزيغ مع ماكس إيبرل كمدير رياضي للنادي والذي سبق له أن شغل المنصب ذاته خلال حقبة روزه مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

في المقابل، اقيل تيديسكو من منصبه برغم قيادته لايبزيغ إلى أول لقب في تاريخه بعد تتويجه مسابقة الكأس المحلية الموسم الماضي، بسبب بداية متواضعة في الموسم الحالي شهدت حصده 5 نقاط فقط من فوز وتعادلين وهزيمتين في خمس مراحل في الدوري المجلي، ما جعله يحتل المركز الحادي عشر.

واتخذ لايبزيغ قرار فسخ عقده مع تيديسكو غداة خسارة الفريق أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1-4 الثلاثاء في مستهل المسابقة القارية الأم.

المصدر: "أ ف ب"