شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة "أفضل هدف" في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، بعد مرور الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وأقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات، وجاء المرشحون لجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

هدف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الأول أمام يوفنتوس، وهدف أليكس جريمالدو لاعب بنفيكا أمام مكابي حيفا، وهدف ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان، وآخرا هدف فيران توريس لاعب برشلونة، أمام فيكتوريا بلزن.

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وشهدت تلك الجولة بعض النتائج المفاجئة، مثل سقوط ليفربول أمام نابولي 1-4، وسقوط تشيلسي أمام دينامو زغرب بهدف دون رد.

وفاز مانشستر سيتي على إشبيلية برباعية نظيفة، بينما فاز برشلونة على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا في الدقائق الأخيرة على بورتو بهدفين لهدف، وفاز ريال مدريد على سيلتيك 3-0، بينما خسر يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.

المصدر: twitter/ChampionsLeague