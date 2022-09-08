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بعد السعودية والإمارات والأردن.. سلطنة عمان تكشف عن مفاجأة لحاملي بطاقات مونديال قطر

الرياضة

بعد السعودية والإمارات والأردن.. سلطنة عمان تكشف عن مفاجأة لحاملي بطاقات مونديال قطر
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أعلنت سلطنة عمان جاهزية برنامجها المتزامن مع مونديال قطر 2022 والذي يستهدف الترويج للسلطنة في المجال السياحي، وتوفير خيارات متعددة للجماهير القادمة إلى دولة قطر.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مسقط، وشاركت فيه العديد من المؤسسات والجهات العمانية، أكد وكيل وزارة التراث والسياحة العماني رئيس اللجنة التسييرية لإدارة البرنامج عزان بن قاسم البوسعيدي على أن برنامج بلاده المصاحب للمونديال يتضمن "تقديم تأشيرة مجانية لمشجعي كأس العالم لدخول السلطنة، متعددة الرحلات معززة بميزة الاستخراج عند الوصول وفترة صلاحية تصل إلى 60 يوما".

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وأضاف المسؤول ذاته: "يتضمن البرنامج أيضا باقات سياحية، إضافة للفعاليات والأنشطة والحملات الترويجية". مؤكدا "اهتمام السلطنة بدعم جهود الأشقاء في قطر لإنجاح استضافة البطولة".

هذا بالإضافة إلى برنامج للرحلات الجوية اليومية بين سلطنة عمان وقطر، وبرنامج تسهيلات المطارات والتنقل، ضمن مخطط السلطنة لمونديال قطر، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء العمانية" الرسمية.

يذكر أن "مونديال 2022" لكرة القدم سيجري في الفترة ما بين 20 نوفمبر المقبل و18 ديسمبر المقبل في قطر وسيقام لأول مرة في موسم الشتاء وليس في الصيف.

المصدر: "وكالات"

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