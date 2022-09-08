ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

ملامح الصراع على لقب هداف دوري أبطال أوروبا ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، مع انتقال إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند لمانشستر سيتي وقدوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

ويتصدر ليفاندوفسكي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 3 أهداف، بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات (32 فريقا) لبطولة التشامبيونزليغ والتي انطلقت يوم الثلاثاء وانتهت في الأمس الأربعاء.

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جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة، 3 أهداف.

2-كيليان مبابي – باريس سان جيرمان، هدفين.

2-ماريان شفيد – شاختار، هدفين.

3-إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي، هدفين.

4-ريتشارليسون – توتنهام، هدفين.

5-بيوتر زيلينسكي – نابولي، هدفين.

6- لوكا مودريتش – ريال مدريد، هدف.

7-جودي بيلينجهام – بوروسيا دورتموند، هدف.

8- فينيسيوس جونيور – ريال مدريد، هدف.

9-رافا سيلفا – بنفيكا، هدف.

10-فيل فودين – مانشستر سيتي، هدف.

11-لويس دياز – ليفربول، هدف.

12-ليروي ساني – بايرن ميونخ، هدف.

13- فرانك كيسي وغيران توريس- برشلونة، هدف لكل منهما.

ويغيب عن نسخة دوري الأبطال لهذا الموسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا لعدم تمكن مانشستر يونايتد في المشاركة بالمسابقة، ويأتي خلفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي برصيد 125 هدفا.

المصدر: RT