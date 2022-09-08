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ليفاندوفسكي "صانع الهيبة الأوروبية" يحفر اسمه في دوري الأبطال

الرياضة

ليفاندوفسكي
AFP
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ظهر برشلونة بصورة مناسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحقق مهاجم برشلونة الجديد، رقما مميزا، بعد نجاحه في تسجيل ثلاثية "هاتريك" لصالح برشلونة في المباراة.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يسجل هاتريك مع 3 فرق مختلفة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هاتريك، مرة مع بوروسيا دورتموند، و4 مرات مع بايرن ميونخ، ومرة مع برشلونة.

اكتسح الفريق الكتالوني، نظيره التشيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نهاية المواجهة.

المصدر: Opta

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