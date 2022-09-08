ليفاندوفسكي "صانع الهيبة الأوروبية" يحفر اسمه في دوري الأبطال

ظهر برشلونة بصورة مناسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحقق مهاجم برشلونة الجديد، رقما مميزا، بعد نجاحه في تسجيل ثلاثية "هاتريك" لصالح برشلونة في المباراة.

Robert Lewandowski is the first player with a UCL hat trick for three clubs:



✅ Borussia Dortmund

✅ Bayern Munich

✅ Barcelona pic.twitter.com/AK7zXy44Hs — ESPN FC (@ESPNFC) September 7, 2022

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يسجل هاتريك مع 3 فرق مختلفة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هاتريك، مرة مع بوروسيا دورتموند، و4 مرات مع بايرن ميونخ، ومرة مع برشلونة.

اكتسح الفريق الكتالوني، نظيره التشيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نهاية المواجهة.

المصدر: Opta