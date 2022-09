في 10 دقائق جنونية.. غريزمان البديل يقود أتلتيكو لفوز قاتل (فيديو)

⚽️ 90+1' Mario Hermoso 🔴⚪️

⚽️ 90+6' Matias Uribe 🔵⚪️

⚽️ 90+11' Antoine Griezmann 🔴⚪️



WILD SCENES FOR ATLETICO!



You won't see a more dramatic injury time than this! 🥵#UCLpic.twitter.com/HDWOKUgT0Y