كلوب يكشف أسباب سقوط ليفربول المدوي أمام نابولي

تواصلت عقدة ليفربول أمام مضيفه نابولي بتلقيه الهزيمة الثالثة تواليا على ملعب الأخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1-4 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن نابولي لعب جيدا اليوم لذلك استحق الفوز مجددا عكس فريقه الذي لم يلعب بنفس الصورة.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "نابولي لعب مباراة جيدة ونحن لم نفعل، هذا هو التفسير الأول للنتيجة".

🗣️ "The problems were obvious"



Jurgen Klopp addresses the media after Liverpool were outclassed by a sensational Napoli side in their #UCL opener. 👇 pic.twitter.com/O2HVzZ16WX — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2022

وأضاف "لم يحدث اندماج بين الدفاع والهجوم حتى شارك تياغو، لا يمكنني تذكر موقف واحد للضغط المضاد".

وشدد كلوب "يبدو أننا بحاجة إلى إعادة بناء أنفسنا، هناك الكثير من الأشياء نفتقر إليها".

وأوضح "لم نعمل كفريق في المباراة، الأمر لا علاقة له بأشخاص معينة أو ما شابه".

وأكد كلوب أنه يتحمل مسؤولية هزيمة فريقه أمام نابولي، حيث قال "إنها مسؤوليتي، أنا بحاجة إلى وقت للتفكير في الأمر وبعض الأشياء واضحة بالفعل ولكنه عملي لاكتشاف ذلك".

وهذه الهزيمة الجديدة ستزيد الضغط على المدرب الألماني في ظل معاناة ليفربول محليا أيضا إذ يتواجد الفريق في المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 6 مراحل.

المصدر: وكالات