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دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يهزم إنتر بثنائية في عقر داره

الرياضة

دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يهزم إنتر بثنائية في عقر داره
AP
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تغلب بايرن ميونخ الألماني على مضيفه إنتر الإيطالي بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح الجناح الألماني الدولي ليروى ساني، باب التسجيل للفريق البافاري بحلول الدقيقة 25، وأحرز مدافع إنتر، دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني للبايرن، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

وحصد بايرن ميونخ أول 3 نقاط له، ليحتل المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة، متأخرا بفارق الأهداف عن برشلونة الذي اكتسح فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فيما يحتل إنتر المركز الثالث بلا نقاط.

المصدر: وكالات

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