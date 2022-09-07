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دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يكتسح فيكتوريا بلزن بخماسية

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يكتسح فيكتوريا بلزن بخماسية
AP
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اكتسح فريق برشلونة الإسباني، نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل خماسية برشلونة، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34، "45+3"، 67، وفرانك كيسي في الدقيقة 13، وفيران توريس في الدقيقة 71، بينما سجل جان سيكورا هدف بلزن الوحيد في الدقيقة 44.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد.

المصدر: وكالات

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