دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يكتسح فيكتوريا بلزن بخماسية

اكتسح فريق برشلونة الإسباني، نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل خماسية برشلونة، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34، "45+3"، 67، وفرانك كيسي في الدقيقة 13، وفيران توريس في الدقيقة 71، بينما سجل جان سيكورا هدف بلزن الوحيد في الدقيقة 44.

برشلونة 1 × 0 فيكتوريا بلزن | هددددف كيسية



pic.twitter.com/B4ndIwgbEy — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) September 7, 2022

برشلونة 2 × 0 فيكتوريا بلزن | هددددف ليفاندوفسكي



pic.twitter.com/JJDX8Pn6nS — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) September 7, 2022

برشلونة 2 × 1 فيكتوريا بلزن | هددددف الاول HD🎥



pic.twitter.com/cRDfUXr0PK — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) September 7, 2022

برشلونة 3 × 1 فيكتوريا بلزن | هددددف ليفاندوفسكي



pic.twitter.com/S5CEnugGTb — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) September 7, 2022

#BarcaViktoria#UCL



برشلونة 4 × 1 فيكتوريا بلزن | هددددف ليفاندوفسكي هاتريك



pic.twitter.com/LoqsF1EXsf — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) September 7, 2022

برشلونة 5 × 1 فيكتوريا بلزن | هددددف الخامس



pic.twitter.com/v2xOP38jMU — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) September 7, 2022

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد.

المصدر: وكالات