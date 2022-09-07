صلاح ينفعل على زملائه بعد تلقي ليفربول الهدف الثالث أمام نابولي

ظهر النجم المصري محمد صلاح غاضبا ومنفعلا بعد تلقي شباك فريقه ليفربول للهدف الثالث خلال المباراة التي تجمعه الآن بنادي نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متأخرا بثلاثة أهداف دون رد.

وقدم لاعبو ليفربول أداء باهتا وارتكب دفاعه عدة هفوات، أسفرت إحداها عن تسجيل نابولي للهدف الثالث عن طريق الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

غضب وانفعال صلاح عقب الهدف الثالث لنابولي 🏆 pic.twitter.com/hdKM9JSE1K — Yallakora (@Yallakoranow) September 7, 2022

وبعد الهدف الثالث ظهر صلاح منفعلا ويلوح بيده معاتبا زملاءه.

المصدر: RT