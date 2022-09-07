قطر تطالب إسرائيل بتمكين الفلسطينيين من السفر لحضور المونديال

قالت قناة "كان" إن مسؤولين إسرائيليين زاروا قطر لتزويد الإسرائيليين بالمساعدة القنصلية خلال كأس العالم، كما طلبت الدوحة من تل أبيب السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور المونديال.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل ترغب في إقامة "مكتب مصالح" لتقديم المساعدة لمواطنيها خلال المونديال، لكنهم في قطر يتعاملون "ببرود" مع الأمر، مشيرة إلى أنه "لا تزال المحادثات حول هذه القضية جارية ولم تتوصل بعد إلى حل".

وأضافت: "ترى قطر في كأس العالم فرصة لتعزيز نفسها في المنطقة والعمل، من بين أمور أخرى، على الدفع نحو حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مبينة أن "الصحافيين الإسرائيليين سيتمكنون من الذهاب إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص".

وفي يونيو الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

يذكر أنه وفقا لقواعد الفيفا، كان القطريون ملزمون بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لحضور المباريات، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وألغوا الحاجة إلى هذا الإجراء، على ما نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية.

المصدر: "كان"