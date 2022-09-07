دوري أبطال أوروبا.. أياكس يقسو على رينجرز برباعية

تغلب أياكس الهولندي على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي برباعية دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن افتتاح مشوارهما في المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية الفريق الهولندي، إدسون ألفاريز، وستيفن برغيوس "هدفين"، ومحمد قدوس في الدقائق 17، 32، 80، و33 على الترتيب.

إقرأ المزيد

وحصد أياكس بذلك أول ثلاث نقاط لها لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مؤقتا، التي تضم أيضا نادي ليفربول، وصيف بطل النسخة الماضية ونابولي.

ويلعب ليفربول ضد مضيفه نابولي في وقت لاحق اليوم.

المصدر:RT