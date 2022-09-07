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رسميا.. الشارقة الإماراتي يضم بيانيتش من برشلونة

الرياضة

رسميا.. الشارقة الإماراتي يضم بيانيتش من برشلونة
Legion-Media
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أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع البوسني ميراليم بيانيتش قادما من برشلونة.

وقال الشارقة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نرحب بانضمام الدولي البوسني ميراليم بيانيتش (32 عاما) إلى صفوف فريقنا، قادما من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد".

وكان بيانيتش، انضم إلى برشلونة صيف العام 2020 من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.

ولعب صاحب الـ32 عاما، موسما واحدا مع برشلونة، قبل أن يغادر صيف 2021 إلى بشكتاش التركي بنظام الإعارة.

ولم يشارك بيانيتش في الموسم الحالي مع برشلونة في أي مباراة، علما بأنه شارك مع الفريق في 30 مباراة في موسم 2020/2021.

المصدر: RT

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