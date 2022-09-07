بكلمة واحدة.. المغربي حمد الله يعلق على قرار تعليق عقوبة إيقافه في السعودية

تفاعل مهاجم نادي اتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله مع قرار مركز التحكيم الرياضي في السعودية بتعليق إيقافه لمدة أربعة أشهر.

وفور صدور قرار تعليق العقوبة، نشر حمد الله صورة قديمة له بقميص نادي اتحاد جدة وهو يحتفل بتسجيله لأحد الأهداف، وكتب: "الحمد لله".

الحمد لله 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Hvrz9X5sZV — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) September 7, 2022

وأعلن نادي اتحاد جدة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه تلقى خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد فيه بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق حمد الله.

📝| النادي يتلقى موافقة مركز التحكيم على تعليق عقوبة حمدالله pic.twitter.com/9ndM2dvCh8 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 7, 2022

وأصبح اللاعب قادرا على المشاركة اعتبارا من مباراة الفريق القادمة أمام الرائد بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

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وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، عاقبت حمد الله بالإيقاف لمدة 4 أشهر مع غرامة 300 ألف ريال، فيما عرف باسم "قضية التسجيلات".

المصدر: وكالات