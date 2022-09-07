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بكلمة واحدة.. المغربي حمد الله يعلق على قرار تعليق عقوبة إيقافه في السعودية

الرياضة

بكلمة واحدة.. المغربي حمد الله يعلق على قرار تعليق عقوبة إيقافه في السعودية
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تفاعل مهاجم نادي اتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله مع قرار مركز التحكيم الرياضي في السعودية بتعليق إيقافه لمدة أربعة أشهر.

وفور صدور قرار تعليق العقوبة، نشر حمد الله صورة قديمة له بقميص نادي اتحاد جدة وهو يحتفل بتسجيله لأحد الأهداف، وكتب: "الحمد لله".

وأعلن نادي اتحاد جدة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه تلقى خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد فيه بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق حمد الله.

وأصبح اللاعب قادرا على المشاركة اعتبارا من مباراة الفريق القادمة أمام الرائد بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

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وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، عاقبت حمد الله بالإيقاف لمدة 4 أشهر مع غرامة 300 ألف ريال، فيما عرف باسم "قضية التسجيلات".

المصدر: وكالات

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