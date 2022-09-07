لماذا تلقب التونسية أنس جابر بـ"وزيرة السعادة"؟

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية وعربية تبلغ نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، وذلك بفوزها أمس على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4، و7-6.

وبعد هذا الإنجاز التاريخي، حظيت أنس بدعم وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وفي الوطن العربي، حيث أصبحت عبارة "أنس وزيرة السعادة" الأكثر تداولا في موقع "تويتر" في الساعات الماضية.

وزيرة السعادة التونسية وفخرنا ♥️ pic.twitter.com/ThPpif3P8h — zoubaier baya 🇹🇳 (@zoubaier_baya) September 6, 2022

وزيرة السعادة إلى نصف نهائي دورة أمريكا المفتوحة 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳✌️✌️✌️ pic.twitter.com/dkE80Byr4r — Hichem Trabelsi (@HichemT97108246) September 6, 2022

لماذا تكنى أنس بوزيرة السعادة؟

أطلق لقب "وزيرة السعادة" على أنس من قبل مواطني بلادها، عطفا على الفرح الذي تجلبه لأبناء وطنها، حيث حققت النجمة التونسية في مسيرتها العديد من الإنجازات التي كانت تعتبر حتى وقت قريب من المستحيل أن تصل لها لاعبة تنس عربية وإفريقية، نظرا لعدم شعبية هذه اللعبة في القارة السمراء وتحفظ بعض المجتمعات العربية على ممارسة السيدات للرياضة على المستوى الاحترافي.

وتعتبر أنس اللاعبة التونسية رقم 1 وأفضل لاعبة تنس إفريقية وعربية ترتيبا في تاريخ الاتحاد الدولي للتنس ورابطة محترفات التنس.

وفازت أنس خلال مسيرتها الحافلة بثلاثة ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس، كما وصلت في يوليو الماضي، إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وتلتقي صاحبة الـ28 عاما في الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة مع الفرنسية كارولين غارسيا في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام.

المصدر: RT