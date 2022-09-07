تصرف غريب لكيريوس بعد خسارته أمام الروسي خاتشانوف في أمريكا (فيديو)

قام لاعب التنس الأسترالي "المشاغب" نيك كيريوس، بتصرف غريب بعد خسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف، اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وسقط كيريوس أمام خاتشانوف في مباراة مثيرة من خمس مجموعات، بنتيجة 5-7، 6-4، 5-7، 7-6، 4-6.

وبعد نهاية المباراة، بدا كيريوس غاضبا، وقام بتحطيم مضربين على الأرض، ولوى إطاراتهما إلى درجة لا يمكن استخدامها، في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأسترالي معروف بلفت الأضواء في ملاعب التنس بتصرفاته الغريبة والمستفزة أحيانا.

Anyone know how Nick Kyrgios’ match went at the US Open? 🤣🤷‍♂️ #kyrgios#USOpenpic.twitter.com/mMNbT7S73J — Adam Smithy (@AdamJSmithy) September 7, 2022

وأنهت هذه الخسارة، انطلاقة كيريوس الذي فاز بأكبر عدد من المباريات في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين منذ خسارته المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون أمام نوفاك دجوكوفيتش في يوليو الماضي.

في المقابل، سيواصل خاتشانوف طريقة في بطولة أمريكا المفتوحة، حيث سيواجه النرويجي كاسبر رود في الدور نصف النهائي.

المصدر: مواقع التواصل