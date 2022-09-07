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بعد 8 أعوام.. مدرب سان جيرمان ينهي سلسلة مميزة لميسي في دوري الأبطال

الرياضة

بعد 8 أعوام.. مدرب سان جيرمان ينهي سلسلة مميزة لميسي في دوري الأبطال
Legion-Media
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أوقف مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، سلسلة مميزة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك باستبداله "البرغوث" خلال لقاء يوفنتوس أمس الثلاثاء.

وشارك ميسي في فوز فريقه سان جيرمان على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، لكن النجم الأرجنتيني لم يكمل المباراة، بقرار من مدربه غالتييه، الذي قرر استبداله قبل نهاية اللقاء بست دقائق.

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وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات الرياضية، أن هذه هي المرة الأولى التي يستبدل فيها ميسي في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 8 أعوام.

ولفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خرج فيها ميسي من الملعب قبل النهاية، تعود لمباراة برشلونة ضد أياكس أمستردام الهولندي، يوم 21 أكتوبر 2014.

ومنذ ذلك التاريخ، شارك الأرجنتيني في 63 مباراة كاملة بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: "أوبتا"

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