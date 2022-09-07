بعد 8 أعوام.. مدرب سان جيرمان ينهي سلسلة مميزة لميسي في دوري الأبطال

أوقف مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، سلسلة مميزة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك باستبداله "البرغوث" خلال لقاء يوفنتوس أمس الثلاثاء.

وشارك ميسي في فوز فريقه سان جيرمان على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، لكن النجم الأرجنتيني لم يكمل المباراة، بقرار من مدربه غالتييه، الذي قرر استبداله قبل نهاية اللقاء بست دقائق.

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وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات الرياضية، أن هذه هي المرة الأولى التي يستبدل فيها ميسي في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 8 أعوام.

2014 - Lionel Messi was substituted in a Champions League match for the 1st time since 21 October 2014 with Barcelona against Ajax, the end of a run of 63 starts in the competition while playing all 90 minutes each time. Unusual. #PSGJuve#PSGJUVpic.twitter.com/FPO56ybRUL — OptaJean (@OptaJean) September 6, 2022

ولفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خرج فيها ميسي من الملعب قبل النهاية، تعود لمباراة برشلونة ضد أياكس أمستردام الهولندي، يوم 21 أكتوبر 2014.

ومنذ ذلك التاريخ، شارك الأرجنتيني في 63 مباراة كاملة بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: "أوبتا"