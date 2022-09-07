ما علاقة رونالدو بإقالة توخيل من تشيلسي؟!

كشفت تقارير إعلامية على أحد الأسباب التي جعلت إدارة نادي تشيلسي تعلن إقالة الألماني توماس توخيل من تولي الإدارة للفنية للبلوز.

وذكر صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الانتقال المحتمل لكريستيانو رونالدو إلى تشيلسي خلال الصيف تسبب في حدوث خلاف كبير بين المدرب توخيل ومالك النادي، الأمريكي تود بويلي، حيث رفض الأخير التراجع في سعيه وراء النجم البرتغالي.

The possible transfer of Cristiano Ronaldo to Chelsea caused a huge rift between Thomas Tuchel and Todd Boehly 😬https://t.co/RyO7fLSNyd — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) September 7, 2022

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وأعفي المدرب الألماني من منصبه اليوم الأربعاء، عقب يوم واحد من خسارة البلوز في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي 0-1.

لكن المشاكل نشأت قبل ذلك بكثير بين توخيل ومالك تشيلسي الجديد، وفقا لتقرير في صحيفة "التيلغراف"البريطانية.

وشهد اهتمام بويلي بالتعاقد مع رونالدو صداما مع توخيل الذي بدا "غاضبا" لاضطراره إلى توضيح أسباب عدم رغبته في التوقيع مع رونالدو البالغ 37 عاما.

وقالت صحيفة "تيليغراف" إن مالكي تشيلسي الجدد يريدون أخذ النادي في اتجاه جديد، وأن غراهام بوتر مدرب برايتون، يناسب الفريق في التوجه الجديد.



وغير بوتر أسلوب برايتون في اللعب منذ توليه المسؤولية، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري هذا الموسم، حيث حصل على 14 نقطة من مبارياته الست الأولى.



ويرغب المالك الشريك، تود بويلي، أن يلعب تشيلسي بطريقة أكثر هجومية، وقليل من الفرق يمكنها أن تضاهي برايتون، بسبب نظامه الهجومي من الناحية الجمالية.



ويزعم أن تشيلسي سيتواصل مع برايتون للتحدث إلى بوتر، ولكن هناك أسماء أخرى في الإطار لخلافة توخيل.

المصدر: "وكالات"