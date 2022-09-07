كلوب ينفعل على صحفي في مؤتمر مباراة ليفربول ونابولي (فيديو)

انفعل مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "الريدز" ومضيفه نابولي.

ويستضيف ملعب "دييغو مارادونا" مساء اليوم الأربعاء، مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسئل كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، عما إذا كان يرى مدينة نابولي خطيرة من وجهة نظره، وهو ما أثار انفعال المدير الفني الألماني حيث رد قائلا: "هذا سؤال محرج منك، أنت تريد اختلاق عناوين صحف، أنا لا أعلم، أنا آتي بالحافلة ومحمي من رجال الأمن ولا أعيش في نابولي.. أنت من تعيش فيها حياة طبيعية ثم تسألني إذا كانت مدينة خطيرة؟".

وأضاف كلوب: "هل أنت من نابولي؟ هل تعتقد أنها مدينة خطيرة؟ لا أعرف. أنا لا أعيش في نابولي".

"This is an embarrassing question from you" 😳



Jurgen Klopp abruptly ended his press conference after this question 👀 pic.twitter.com/r6zQnUTjn3 — Mirror Football (@MirrorFootball) September 6, 2022

تصريحات ومشاعر كلوب تجاه مدينة نابولي لم تتطابق مع ما نشره الحساب الرسمي لمشجعي نادي ليفربول، الذي حذر في بيان جماهير "الريدز" التي ستسافر إلى نابولي لدعم الفريق.

وجاء في البيان: "يجب أن يظل المشجعون الذين يصلون إلى نابولي قبل يوم المباراة في الفندق الخاص بهم للشرب وتناول الطعام.. يجب ألا يتجمع المشجعون في الأماكن العامة ويجب أن يتجنبوا العزلة في المناطق البعيدة عن منطقة الميناء بالمدينة".

وأكمل البيان: "نوصيكم بشدة بتجنب وسط المدينة، يرجى الحذر من احتمال تعرضكم للسرقة والاعتداء".

المصدر: ميرور"