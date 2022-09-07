المهاجم المغربي حمد الله يتلقى خبرا سارا قبل أسابيع من انطلاق مونديال قطر

قرر مركز التحكيم الرياضي في السعودية، تعليق عقوبة إيقاف نجم اتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله وهو ما سيفتح الأبواب أمام المهاجم "الهداف" للمشاركة مع المغرب في مونديال قطر.

وأصدر اتحاد جدة بيانا اليوم الأربعاء، أكد فيه تلقيه موافقة مركز التحكيم الرياضي على "تعليق عقوبة حمد الله".

وقال البيان: "تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق لاعب الفريق عبد الرزاق حمد الله".

📝| النادي يتلقى موافقة مركز التحكيم على تعليق عقوبة حمدالله pic.twitter.com/9ndM2dvCh8 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 7, 2022

وأتم: "بذلك يحق للاعب المشاركة مع فريقه، بدءا من المباراة المقبلة".

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، أوقفت المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر، بسبب ما يعرف بقضية "التسجيلات"، مع ناديه السابق النصر.

واشتكى النصر المهاجم المغربي بعد رحيله عن النادي، بعد حصوله على تسجيلات صوتية منسوبة إليه، متحدثا مع حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، يحرضه فيها الأخير على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد عدة أشهر من التحقيقات، أكدت لجنة الاحتراف صحة التسجيلات، وأصدرت قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان اتحاد جدة من التعاقدات لفترة واحدة، في أغسطس الماضي.

وكانت هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهي الخطوة التي اتخذها اتحاد جدة بالفعل، وأتت ثمارها اليوم.

وسيكون حمد الله بذلك متاحا للمشاركة مع اتحاد جدة في مبارياته المقبلة، كما سترتفع أسهمه للمشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالات