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لايبزيغ يقيل مدربه عقب الخسارة أمام شاختار

الرياضة

لايبزيغ يقيل مدربه عقب الخسارة أمام شاختار
AFP
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أقال نادي لايبزيغ الألماني الأربعاء مدربه دومينيكو تيديسكو إثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي :"انفصل لايبزيغ عن دومينيكو تيديسكو بأثر فوري. هذه نتيجة مناقشات معمقة بعد الهزيمة 4-1 على أرضنا أمام شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء".

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وأضاف أنه "تم إعفاء أيضا المساعدين أندرياس هينكل وماكس أوروفانتشكي من مهامهما. وسيقدم النادي معلومات عن خليفة المدرب في الوقت المناسب".

وإلى جانب هذه الخسارة الفادحة، يعاني لايبزيغ الذي كان دائما ينافس بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا إلى جانب بوروسيا دورتموند، من بداية سيئة في الدوري الألماني، إذ اكتفى بفوز واحد من أول خمس مراحل مقابل تعادلين وخسارتين ويحتل المركز الحادي عشر.

تولى الإيطالي-الألماني المهام في لايبزبغ في ديسمبر الفائت خلفا للأمريكي جيسي مارش عندما كان الفريق في المركز الحادي عشر ونجح في تحسين نتائجه وإنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال.

وكان المدرب الذي قاد لايبزيغ إلى أول لقب في تاريخه بعد تتويجه بكأس ألمانيا 2022 على حساب فرايبورغ في النهائي بركلات الترجيح.

المصدر: "أ ف ب"

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