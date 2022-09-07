الكشف عن الفريق الذي تشجعه ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة

كشفت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس أنها من هواة كرة القدم، وأعلنت هوية الفريق الذي تشجعه بين الأندية الإنجليزية.

واعترفت تراس أثناء تجمع سابق لحزب المحافظين، بأنها من مشجعي نادي نورويتش سيتي، الذي هبط في الموسم الماضي 2021-2022، من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".

Liz Truss:



"I'm afraid to say this. I've just become a supporter of Norwich City FC."



Not as afraid as us, Liz.#NCFC#ThickLizzypic.twitter.com/CdrU2eqV2e — Canary Citizens (@canarycitizens) September 5, 2022

وأبرز موقع Sport bible البريطاني تصريحات تراس التي قالت فيها: "عشت في يوركشاير وكنت من مشجعي ليدز، ومنذ أن انتقلت إلى نورفولك وأصبحت مشجعة لنورويتش سيتي".

🔔 | New Prime Minister Liz Truss has revealed which club she supports, their fans are furious https://t.co/utYksq1ZC7 — SPORTbible News (@SportBibleNews) September 5, 2022

وأضافت: "ماذا يمكنني القول عن هذا النادي، إنه ناد عائلي رائع، وديليا سميث (مالكة نورويتش سيتي) كذلك امرأة رائعة".

وقوبل هذا التصريح بصيحات الاستهجان من المتواجدين في الفعالية، خاصة أنها صرحت سابقا بأنها من مشجعي نادي ليدز، المنتمي إلى منطقة يوركشاير التي ولدت فيها.

وسبق أن نشرت تراس صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهرت فيها من على مدرجات ملعب "كارو رود"، ولفت حول عنقها وشاحا باللونين الأصفر والأخضر.

I support safe standing being allowed in the Championship and Premier League. More choice and better atmosphere for fans. Proud @NorwichCityFC have led the way on this. #freetostand#ncfcpic.twitter.com/depqHAVI6W — Liz Truss (@trussliz) December 29, 2018

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وعبرت تراس في تغريدتها تلك عن دعمها لعودة "الوقوف الآمن" في المدرجات، والذي تم حظره بموجب قانون سن عقب كارثة هيلزبره عام 1989، والتي أدت إلى وفاة 97 من مشجعي ليفربول.

وحرضت تراس الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2021-2022، على عدم المشاركة في المباراة النهائية، في حال وصول أي منها، بسبب إقامتها في روسيا.

وجاء موقف تراس، بسبب معارضتها للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد ذلك نقل النهائي إلى باريس.

وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الاثنين الماضي، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.

المصدر: arabicpost