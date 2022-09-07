شاهد.. الهدف الذي احتاج إلى 33 تمريرة في التشامبيونزليغ

سجل البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد هدفا مميزا خلال الفوز بنتيجة 3-0 ضد سيلتك الإسكتلندي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف هازارد جاء بعد 33 تمريرة متواصلة في التحضير من جانب لاعبي ريال مدريد، وهو أكبر عدد من التمريرات لهدف للفريق الملكي في بطولة "التشامبيونزليغ"، من إجمالي 434 هدفا للنادي منذ موسم (2003-2004).

Beautifull Goal from Eden Hazard, assist Dani Carvajal. pic.twitter.com/R4Hzz6tDL8 — Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) September 7, 2022

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وبهذا الفوز حل ريال مدريد في الوصافة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر شاختار دونيتسك، ويتواجد سيلتك في المركز الرابع من دون نقاط.

وكان هازارد دخل بديلا بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، وذلك عقب شعور نجم الفريق كريم بنزيما بالإصابة وطلبه للخروج وعدم استكمال المواجهة.

واشتكى بنزيما من آلام عضلية في قدمه اليمنى، ليقرر مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي استبداله بالمهاجم البلجيكي.

المصدر: "وكالات"