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بالفيديو.. ميلان ينجو من فخ سالزبورغ في دوري الأبطال

الرياضة

بالفيديو.. ميلان ينجو من فخ سالزبورغ في دوري الأبطال
AFP
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نجا ميلان ثاني الفرق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (7 مرات) من فخ سالزبورغ النمساوي وعاد بتعادل ثمين 1-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وكان المضيف سالزبورغ البادئ بالتسجيل بواسطة السويسري نواه أوكافور (28)، لكن الدولي البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس أدرك التعادل في الدقيقة 40.

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وبهذا التعادل، حصد ميلان وسالزبورغ نقطة لكل منهما، ليحتل الـ"روسونيري"، المركز الثاني خلف دينامو زغرب المتصدر الذي فاز على تشيلسي 1-0.

وأكد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، أن فريقه كان بطيئا في تحركاته أمام ريد بول سالزبورغ.

وقال بيولي في تصريحات لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "إنها نتيجة جيدة مع أداء مقبول".

وتابع: "إذا لم ترفع مستوى الجودة والإيقاع، سيؤدي ذلك للخطر، لقد تعافينا من بداية صعبة، الخصم بدأ بشكل أفضل".

وأضاف: "خضنا مباراة صعبة ضد منافس قوي، افتقدنا الحدة في اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، وتمكن سالزبورغ من شن هجمات مرتدة".

وأشار: "ميلان عانى من البطء، لم يكن سالزبورغ يضغط بقوة كما توقعنا، كان بإمكاننا صنع المزيد من الفرص".

المصدر: "وكالات"

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