دوري الأبطال.. هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح إشبيلية

عاد مانشستر سيتي بفوز عريض من ملعب مضيفه إشبيلية برباعية دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 20 و67، فيما تكفل فيل فودن والبرتغالي روبن دياش، بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 58 "90+2" تواليا.

وبات هالاند رابع لاعب يسجل هدفا في باكورة مبارياته مع 3 فرق على الأقل في دوري الأبطال، بعد الإسباني فرناندو موريانتيس (4 فرق)، والأرجنتيني خافيير سافيولا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (3 لكل منهما).

وكانت مباراة إشبيلية رقم 20 لهالاند في دوري الأبطال، وقد سجل هدفه الخامس والعشرين في البطولة حتى الآن.

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تجدر الإشارة إلى أنه في منافسات المجموعة ذاتها (السابعة)، استهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0.

المصدر: وكالات