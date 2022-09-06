 
مباشر

دوري الأبطال.. هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح إشبيلية

الرياضة

دوري الأبطال.. هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح إشبيلية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr7e

عاد مانشستر سيتي بفوز عريض من ملعب مضيفه إشبيلية برباعية دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 20 و67، فيما تكفل فيل فودن والبرتغالي روبن دياش، بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 58 "90+2" تواليا.

وبات هالاند رابع لاعب يسجل هدفا في باكورة مبارياته مع 3 فرق على الأقل في دوري الأبطال، بعد الإسباني فرناندو موريانتيس (4 فرق)، والأرجنتيني خافيير سافيولا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (3 لكل منهما).

وكانت مباراة إشبيلية رقم 20 لهالاند في دوري الأبطال، وقد سجل هدفه الخامس والعشرين في البطولة حتى الآن.

إقرأ المزيد
دوري الأبطال.. بداية مثالية لدورتموند وخسارة مفاجئة لتشيلسي
دوري الأبطال.. بداية مثالية لدورتموند وخسارة مفاجئة لتشيلسي

تجدر الإشارة إلى أنه في منافسات المجموعة ذاتها (السابعة)، استهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا